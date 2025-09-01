Kilis’te Genç Elektrik Ustası Seylitlioğlu

ELEKTRİK USTASI OLMA YOLUNDAKİ SEVGI

Kilis’te 19 yaşındaki elektrik ustası Muhammet Furkan Seylitlioğlu, mesleğine olan sevgisiyle başladığını ve zamanla yanında yetiştirdiği çıraklara yol gösterdiğini ifade ediyor. Seylitlioğlu, elektrik tamirat işini ustalık seviyesine taşıyarak, çıraklarıyla birlikte adeta bir okul havasında çalışıyor. Böylece hem mesleğini öğretiyor hem de gençlerin meslek sahibi olmasına katkıda bulunuyor.

İŞİN GETİRDİĞİ FİNANSAL FIRSATLAR

Muhammet Furkan Seylitlioğlu, yaklaşık 6 yıldır elektrik tamirat işiyle uğraşmakta ve çıraklık eğitimini tamamlayarak ustalık belgesini almış. Seylitlioğlu, “Okul gibiyiz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu işi tutturursan parası güzel, aylığın 100 bin lirayı geçer. Tutturamazsan 50 bin lira arasında idare edersin” diyor. Bunun yanında, mesleyi icra ederken karşılaştığı zorlukları da aktarıyor: “Bu meslekte zorlandığım nokta motor uçları oluyor. Motor farklı olabiliyor, 3 devirli olabiliyor, onların şemasını çıkarıyoruz. Eskisi gibi sardığımız için biraz yorucu oluyor. Bazen motor ile 2 gün uğraştığımız oluyor.”

GÜZEL HAYALLER VE HEDEFLER

Seylitlioğlu, mesleğini severek yaptığını ve hedefinin bu yıl sonunda askere gitmek olduğunu belirtiyor. Askerlik sonrası kendi dükkanını açmayı umuyor ve “Bu meslekte yaşın geçmeden girilmeli, yaş geçtikten sonra öğrenilmiyor. Sonuçta bu bir altın bilezik” şeklinde konuşuyor.

GENÇ ÇIRAKLARIN GELECEK HEDEFLERİ

Henüz 13 yaşındaki çırak Bünyamin Kartal ise mesleği 2 yıldır öğreniyor. Boş zamanlarında iş öğrenmeye çalıştığını söyleyen Kartal, “Geçen sene işi tam yapamıyordum, bu sene kalfam ve ustam sayesinde öğrendim. Hedefim çıraklık okuluna gitmek, sonra biraz çalıştıktan sonra dükkan açmayı düşünüyorum” diye ekliyor.