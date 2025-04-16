Kilis’te Hapis Cezası Olan Şahıslar Yakalandı

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Kilis’te, kesinleşmiş hapis cezası olan üç kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sonucu yakalandı ve tutuklandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE YAKALANDILAR

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, bina içinde koruma altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hüküm giymiş olan M.C.A., H.Ş. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.