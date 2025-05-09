Kilis’te Hareket Etmeye Davet Var

KİLİS’TE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ÇAĞRI

Kilis’te, Türkiye genelinde her yıl 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü’ etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara fiziksel aktivite hakkında bilinç oluşturuldu. Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez, hareketsiz yaşam tarzının birçok kronik hastalığın temeli olduğunu belirtiyor ve sağlıklı yaşamın hareketle mümkün olduğunu dile getiriyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri vb.) önlenmesi için ilan edilen bu günün, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın önderliğinde toplumda hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktaran Söylemez, Kilis’te düzenlenen farkındalık çalışmalarında “Günlük yaşantımıza hareket katmak, sadece fiziksel değil ruhsal sağlığımızı da güçlendirir. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için harekete geçmek şart” ifadesini kullanıyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE İHTİYACI

Söylemez, yetişkin bireylerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasının gerekliliğini ve çocukların her gün en az 60 dakika aktif kalmasının önemini vurguluyor. 1-4 yaş arası çocuklar için farklı şiddetlerde toplam 180 dakika hareketin yeterli olduğunu ifade eden Söylemez, hızlı yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme, dans gibi enerji harcatan aktivitelerin tercih edilmesini öneriyor. Bu alışkanlıkların küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

BİRLİKTE HAREKET ETMEK

Söylemez, “Fiziksel aktivite sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur” diyerek sözlerini sonlandırıyor. Bunun yanı sıra 10 Mayıs’ın bu bilinci yaygınlaştırmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.