Kilis’te Hava Sıcaklığı 40 Derece

KİLİS’TE YAZ AYLARINDA HAVA SICAKLIĞI REKOR KIRIYOR

Kilis kent merkezinde gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar ulaşıyor. Ancak ilginç bir şekilde döner ocaklarının yakınında hissedilen sıcaklık neredeyse iki katına çıkıyor. Yaz aylarında 30 ila 40 derece arasında seyreden sıcaklıklar, döner ustaları için zor şartlar altında çalışmayı gerektiriyor.

MURAT EREN KARA’DAN ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞMA AÇIKLAMASI

Burası, 15 yaşındaki Murat Eren Kara’nın döner ocağının başında çalıştığı yer. Kara, döner ocaklarının sıcaklığının katbekat arttığını belirtiyor ve bu zorlu koşullara rağmen işini severek yaptığını ifade ediyor. Murat Eren Kara, “Döner ocağının başında 80 dereceye kadar çıkıyor,” diyerek bu sıcağın işlerini nasıl etkilediğini özetliyor. Küçük yaştan beri babasının yanında çalışmaya başladığını dile getiren Kara, “Yaklaşık 8 senedir babamla birlikte çalışıyorum. Birkaç yıldır döner kesmeye başladım. Hem okula gidiyorum hem de okuldan sonra buraya gelerek çalışıyorum,” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Genç yaşta bir meslek sahibi olmanın önemine vurgu yapan Kara, yaşıtlarına seslenerek, “Benim gibi gençler hem okusunlar hem de hayallerinin peşinden koşsunlar,” diyor. Bu şekilde, hem eğitim hem de kariyerlerini ilerletmeleri gerektiğini vurguluyor.

– KİLİS