Haberler

Kilis’te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

HAYVAN HIRSIZLIĞI OLAYI

Kilis’te meydana gelen olayda, 2 büyükbaş hayvanın çalındığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine geri teslim edilirken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

İHBAR VE SAVCA ÇALIŞMALARI

Kilis’in Çörten Köyü’nde yaşayan besici H.K., 2 adet büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek jandarmaya başvurdu. İhbarın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal harekete geçti. Ekiplerin yaptığı detaylı iz takibi ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, çalınan hayvanların Acar Köyü bölgesindeki bir arazide bulunmuş olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri H.N. ve O.Ö. isimli kişiler kısa süre içinde tespit edilerek, hayvanları çıkarma fırsatı bulamadan yakalandı. Şüpheliler, aynı gün adli makamlara sevk edildi. Adli süreçte, O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.N. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Voleybol Müsabakaları Başladı, Final 16 Nisan

Erzincan'da 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde başlayan Voleybol İl Birinciliği, 14 Nisan'da start aldı; final ise 16 Nisan'da yapılacak. Takımlar arasında büyük bir rekabet gözlemleniyor.
Haberler

Bayburt’ta Öğrenciler Başarı Elde Etti

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla ödül aldı. İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencileri tebrik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.