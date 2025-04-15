Kilis’te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

HAYVAN HIRSIZLIĞI OLAYI

Kilis’te meydana gelen olayda, 2 büyükbaş hayvanın çalındığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine geri teslim edilirken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

İHBAR VE SAVCA ÇALIŞMALARI

Kilis’in Çörten Köyü’nde yaşayan besici H.K., 2 adet büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek jandarmaya başvurdu. İhbarın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal harekete geçti. Ekiplerin yaptığı detaylı iz takibi ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, çalınan hayvanların Acar Köyü bölgesindeki bir arazide bulunmuş olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri H.N. ve O.Ö. isimli kişiler kısa süre içinde tespit edilerek, hayvanları çıkarma fırsatı bulamadan yakalandı. Şüpheliler, aynı gün adli makamlara sevk edildi. Adli süreçte, O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.N. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.