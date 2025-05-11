Kilis’te İki Uyuşturucu Operasyonu Oldu

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BÜYÜK MİKTARDA MADDENİ ELE GEÇİRİLDİ

Kilis’te gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 57 kilo esrar ele geçiriliyor ve 2 şüpheli tutuklanıyor. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri iki farklı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde yakalıyor.

İLK OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA ESRAR BULUNDU

İlk operasyonda, eski devlet hastanesi yönünden Şıh Mansur Kavşağı’na giden A.A. isimli şahsın aracı durduruluyor. Araçta yapılan aramalarda toplam 51 kilo 299 gram esrar ele geçiriliyor. Ayrıca, A.A.’nın ikametinde 50 adet 9×19 mm çapında tabanca fişeği de tespit ediliyor. A.A., adli mercilere sevk edilerek tutuklanıyor.

İKİNCİ OPERASYONDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDENLERİ ELE GEÇİRİLDİ

İkinci operasyonda, Kurtağa Caddesi üzerinde durdurulan E.G. isimli şahsın aracı inceleniyor. Araçta yapılan aramada, 231 bin 166 adet captagon hap, 5 kilo 998 gram takoz esrar, 26,59 gram amfetamin ve 2,43 gram kubar esrar bulunuyor. E.G. da işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor.