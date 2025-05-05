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KİLİS’te İsminur Doğan Hayatını Kaybetti

ISMINUR DOĞAN’IN KANALDA YAŞAMINI YİTİRMESİ

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, sulama kanalına düşen 51 yaşındaki İsminur Doğan, yaşamını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Çınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Bahçesini sulamakta olan Doğan, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte, İsminur Doğan çıkarıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontroller sonucunda, Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşındaki kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kilis Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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