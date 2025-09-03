Haberler

Kilis’te Kandil Programı Yoğun İlgi Gördü

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Kilis’te Mevlid Kandili etkinlikleri büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Camiler dolup taşarken, vatandaşlar manevi bir atmosfer içinde bir araya gelerek kandil sevincini paylaştı. Özellikle Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi’nde düzenlenen programa yoğun bir katılım oldu.

PROGRAM KUR’AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlangıç yaptı. Sonrasında ise ilahiler seslendirildi. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sohbetinde Mevlid Kandili’nin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin insanlık açısından taşıdığı derin anlamı aktardı. Gece boyunca süren program, yapılan dualar ve sohbetlerin ardından son buldu.

