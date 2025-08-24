Haberler

Kilis’te Kaybolan Aric Aljarouk Aranıyor

ARIC ALJAROUK KAYBOLDU

Kilis’te parkta oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk’un izine ulaşmak amacıyla arama çalışmaları devam ediyor. Olay, 22 Ağustos tarihinde Ketenciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Aric Aljarouk parkta oynarken bir anda gözden kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi ile birlikte bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan görevli gruplar, Aric Aljarouk’un bulunması için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, kaybolduğu bölgedeki metruk evleri kontrol ederken, şüpheli olabilecek yerlerde detaylı incelemeler yapıyor. Şu ana kadar Aric Aljarouk’a dair herhangi bir belirtiye ulaşılamadı. Ayrıca, arama kurtarma köpekleri de bu süreçte etkili bir şekilde kullanılıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.