Kilis’te Kaybolan Aric Aljarouk Aranıyor

ARIC ALJAROUK KAYBOLDU

Kilis’te parkta oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk’un izine ulaşmak amacıyla arama çalışmaları devam ediyor. Olay, 22 Ağustos tarihinde Ketenciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Aric Aljarouk parkta oynarken bir anda gözden kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi ile birlikte bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan görevli gruplar, Aric Aljarouk’un bulunması için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, kaybolduğu bölgedeki metruk evleri kontrol ederken, şüpheli olabilecek yerlerde detaylı incelemeler yapıyor. Şu ana kadar Aric Aljarouk’a dair herhangi bir belirtiye ulaşılamadı. Ayrıca, arama kurtarma köpekleri de bu süreçte etkili bir şekilde kullanılıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.