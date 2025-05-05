Kilis’te Kayıp Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLAR BULUNDU

Kilis’te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama faaliyetleri sonucunda kaybolan 25 küçükbaş hayvan sahibine ulaştırıldı. Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, hayvanlarının kaybolduğunu fark ettiğinde jandarmaya başvurarak yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan hayvanları bulmak amacıyla hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan arama neticesinde, kaybolan 25 küçükbaş hayvan arazide tespit edildi ve başarılı bir şekilde sahibine geri teslim edildi.