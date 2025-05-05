Haberler

Kilis’te Kayıp Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLAR BULUNDU

Kilis’te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama faaliyetleri sonucunda kaybolan 25 küçükbaş hayvan sahibine ulaştırıldı. Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, hayvanlarının kaybolduğunu fark ettiğinde jandarmaya başvurarak yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan hayvanları bulmak amacıyla hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan arama neticesinde, kaybolan 25 küçükbaş hayvan arazide tespit edildi ve başarılı bir şekilde sahibine geri teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de 3 silah ve esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda, suikast silahı kabul edilen kalem tabanca ile iki ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.
Haberler

Batman’da Hırsızlık Suçundan Kadın Tutuklandı

Batman'da hırsızlık suçlarından aranan bir kadın, 18 yıl 6 ay hapis cezasıyla jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.