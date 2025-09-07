Kilis’te Mavi Kırlangıç Dergisi Ücretsiz

ÜCRETSİZ YAYINLA ÖĞRENCİLER BULUŞACAK

Kilis’te 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında her öğrenci, Yeşilay’ın Mavi Kırlangıç Dergisi ile ücretsiz olarak tanışacak. Yeşilay tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Kilis Valisi Tahir Şahin’in teşvikleriyle bölgedeki tüm okullar, çocuklar için hazırlanan Mavi Kırlangıç Dergisi’ne ücretsiz şekilde abone oldu.

DERGİNİN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, derginin 1969 yılının Ocak ayında “Öğrenci ve Çocuk Gazetesi Mavi Kırlangıç” adıyla yayın hayatına başladığını belirtiyor. İlk olarak 60 sayının gazete formatında haftalık olarak çıktığını hatırlatan Dinç, daha sonra derginin aylık ve kapsamlı bir yayına dönüştüğünü ifade ediyor. Kilis’te Mavi Kırlangıç’ın tüm Türkiye’ye ilham verecek bir uygulama olacağına inandığını dile getiriyor. Dinç, “Kilis’te tüm okulların Mavi Kırlangıç’a abone olması, çocuklarımızın bu değerli dergiyle buluşmasını sağlayacak.” şeklinde görüş bildiriyor. Yarım asrı aşkın süredir çocuklara sağlıklı ve bilinçli bir yaşamın kapılarını açan Mavi Kırlangıç’ın önemine vurgu yapıyor.