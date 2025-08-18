Kilis’te Motosiklet Denetimi Yapıldı

DENETİMLER KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kilis’te motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri için özel bir denetim gerçekleştirildi. Resul Osman Mesire Alanı girişinde uygulanan bu etkinlikte, sürücülere trafik kurallarına uyumun önemi hatırlatıldı ve aynı zamanda bilgilendirme yapıldı.

KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI VE EĞİTİMLER

Etkinlik, “Bir Kural Bir Ömür” projesi çerçevesinde düzenlendi ve sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız sınırları ve emniyet tedbirleri hakkında eğitim verildi. Ayrıca, polis ekipleri denetim sırasında sürücülerin evrak ve araç kontrollerini de sağladı. Trafik güvenliğinin tüm vatandaşlar için kritik bir konu olduğu vurgulanarak, kurallara uyulması gerektiği belirtildi.