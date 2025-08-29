Kilis’te Motosiklet Kazası, 6 Yaralı

KAZA VE YARALANAN AİLE

Kilis’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucunda bir aile yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 30. kilometresinde yaşandı. M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, içinde 4 çocuk da bulunan 6 kişilik aileyle kaza yaparak devrildi.

HEMEN MÜDAHALE

Kaza sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü M.Ö., eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö., sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.