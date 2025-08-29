Haberler

Kilis’te Motosiklet Kazasında 6 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kilis’te 6 kişinin bulunduğu motosikletin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kazanın meydana geldiği yer, Gaziantep-Kilis Otoyolu’nun 30. kilometresidir. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mehmet Örs’ün kullandığı motosiklet aşırı yük ve dengesizlikten dolayı kontrolden çıkarak yola savruluyor.

KAZADA YARALANANLAR

Kaza sonucunda, motosiklet üzerindeki sürücü Mehmet Örs ile birlikte, İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö. isimli dört çocuğun bulunduğu toplamda 6 kişi yaralanıyor. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk ediliyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaaddin Yavaşça Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

