Kilis’te Otomobil Motosiklete Çarptı.

KAZA DETAYLARI

Kilis çevre yolunda meydana gelen bir kaza sonucu iki kişi yaralanıyor. Olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 06 ELT 392 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 79 ABM 173 plakalı motosiklete çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin lastiği patlarken, motosiklet sürücüsü A.K. ve onun arkasında yolcu olarak bulunan E.A.C. yaralanıyor. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başlıyor. Kaza, çevre yolundaki trafik güvenliği açısından dikkat çekiyor.