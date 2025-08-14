Haberler

Kilis’te Otomobil Motosiklete Çarptı.

KAZA DETAYLARI

Kilis çevre yolunda meydana gelen bir kaza sonucu iki kişi yaralanıyor. Olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 06 ELT 392 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 79 ABM 173 plakalı motosiklete çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin lastiği patlarken, motosiklet sürücüsü A.K. ve onun arkasında yolcu olarak bulunan E.A.C. yaralanıyor. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başlıyor. Kaza, çevre yolundaki trafik güvenliği açısından dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.