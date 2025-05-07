Kilis’te Park Kavgası: 2 Yaralı

KAVGA PARK YERİ YÜZÜNDEN BAŞLADI

Kilis’te komşular arasında park yeri yüzünden yaşanan bir gerginlik, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda baba oğul yaralandı ve şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Mahallesi’nde A.H.B. ve M.Y.B. ile Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri yüzünden bir tartışma başladı.

SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA İKİ YARALI

Kısa süre içinde büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Ç. ve Serdar Ç., silahla ateş açarak A.H.B. ve oğlu M.Y.B.’yi yaraladı. Yaralılar için olay yerine hızlıca sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından baba ve oğul, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Polis, olay yerine gelen ekipler, kavganın tarafları olan Serkan Ç. ve Serdar Ç.’yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. Bu olay, mahalledeki diğer sakinler arasında büyük bir endişe yarattı.