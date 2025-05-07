Kilis’te Park Yeri Nedeniyle Kavga

KOMŞULAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kilis’te bir park yeri yüzünden komşular arasında çıkan silahlı çatışmada baba ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) ile komşuları Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri nedeniyle yaşanan gerginlik, kısa sürede kavga haline dönüştü.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALANANLAR

Serkan Ç. ve Serdar Ç. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu, A.H.B. ve M.Y.B. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçerek Serkan Ç. ve Serdar Ç.’yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.