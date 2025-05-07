Haberler

Kilis’te Park Yeri Nedeniyle Kavga

KOMŞULAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kilis’te bir park yeri yüzünden komşular arasında çıkan silahlı çatışmada baba ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) ile komşuları Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri nedeniyle yaşanan gerginlik, kısa sürede kavga haline dönüştü.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALANANLAR

Serkan Ç. ve Serdar Ç. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu, A.H.B. ve M.Y.B. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçerek Serkan Ç. ve Serdar Ç.’yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bae, Port Sudan Otoritesini Tanımıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Port Sudan otoritesinin Sudan hükümetini temsil etmediğini belirterek, bu otoritenin diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını duyurdu. Sudan'daki çatışmalarda gerginlikler artıyor.
Haberler

Erzincan’da 31 Yıl Hapis Cezası

Erzincan'da, 31 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası olan E.E., hürriyetten yoksun kılma suçuyla emniyet tarafından yakalanıp tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.