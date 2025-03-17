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Kilis’te Polis Ekiplerine Saldırı Şoku

GECE YARISI YAŞANAN OLAY

Kilis’te gece yarısı meydana gelen olay, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Yüksek sesle müzik çalan bir işletme, çevredeki vatandaşları rahatsız etti ve bu durum üzerine vatandaşlar polisi aradı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, işletmeyi yüksek ses konusunda uyarmak üzere harekete geçti. Ancak, çevredeki şikayetler sonucunda işletmeye giden polisler, işletme sahiplerinden “Siz bizi nasıl uyarırsınız?” şeklinde bir tepkiyle karşılaştı. Uyarının hemen ardından, işletme sahipleri polis ekiplerine saldırmaya başladı.

GÖRBÜLEN ANLAR KAYDA ALINDI

Polis ekiplerine saldıran işletme sahiplerinin o anları, bölgede bulunan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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