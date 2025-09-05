Kilis’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Gerçekleşti

YÜRÜYÜŞÜN AMACI VE KAPSAMI

Kilis’te sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa” sloganı altında Kilis Adliyesi önünden başlayan yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

HASTALIKLARA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Halk Sağlığı Haftası’nın Türkiye’nin dört bir yanında farklı etkinliklerle kutlandığını hatırlattı. Kilis’te çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Söylemez, “Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır.” dedi.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYENLER

Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ile kurum müdürleri ve birçok vatandaş katıldı.