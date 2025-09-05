Kilis’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Gerçekleşti

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ

Kilis’te sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş organizasyonu gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa” sloganıyla belirlenen yürüyüş Kilis Adliyesi önünde başladı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sona erdi.

HALKIMIZI FARKINDALIK YARATMAYA TEŞVİK EDİYORUZ

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Halk Sağlığı Haftası’nın ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlattı. Kilis’te de bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirten Söylemez, “Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı. Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, kurum müdürleri ve birçok vatandaş katıldı.