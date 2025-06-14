Kilis’te Silahlı Saldırılarda 3 Tutuklama

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

Kilis’te düzenlenen iki ayrı pompalı tüfekli saldırılarla ilgili olarak 4 şüpheli yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla sürdürdükleri çalışmalar neticesinde saldırıların faillerini belirledi.

SALDIRILARIN AYRINTILARI

İlk olay, Yeni Mahalle Karabaş 1 Sokak üzerinde bulunan iki farklı ikamete kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmasıyla gerçekleşti. İkinci saldırı ise, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi’nde park halindeki bir araca yönelik yapıldı. Her iki olay sonrası yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda, saldırıların iki farklı motosikletle olay yerlerine gelen 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri M.S., Y.Ö., R.A. ve Y.E.M. olarak belirlendi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Y.Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli olan M.S., R.A. ve Y.E.M. ise iki ayrı dosya kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.