Kilis’Te Sinema Etkinliği Gerçekleşti

AÇIK HAVA SİNEMASI KEYİFLİ ANLAR SUNDU

Kilis’te düzenlenen açık hava sineması, halka eğlenceli anlar yaşatıyor. Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamındaki bu organizasyon, Sağlık Müdürlüğü önderliğinde Mehmet Abdi Bulut Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, eğlence ve neşe dolu anlara ev sahipliği yaparken, kentte yaşayan her yaştan izleyici, aileler başta olmak üzere, etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Halk Sağlığı Haftası’nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtiyor. Söylemez, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyor. Ayrıca etkinlikte, Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağlıyor.

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

