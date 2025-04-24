Kilis’te Sivil Toplum Çalıştayı Gerçekleşti

KİLİS’TE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ‘Sivil Toplum ve Rehberlik’ konulu bir çalıştay düzenledi. Bu etkinliğe, Kilis Valisi Tahir Şahin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, çeşitli dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Çalıştay, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kilis İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen, açılış konuşmasında Valisi Tahir Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür etti ve katılımcılara da çalıştayın verimli geçmesini diledi.

SİVİL TOPLUMUN ÖNEMİ

Ahmet Türköz, konuşmasında bir gün önce İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 2024 yılındaki ilk toplantıyı Kilis’te yaptıklarını belirten Türköz, “Toplumsal genlerimizde sivil toplumun çok önemli bir yeri var. Tarihçiler bu anlayışı Uygurlar ve Göktürkler dönemine kadar götürüyor” dedi. Türköz, Türkiye’de sivil toplumun bazı zamanlarda zorluklar yaşadığını ancak 2000’li yıllardan itibaren büyük bir gelişme kaydettiğini vurgulayarak, “Sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve üyelik oranlarında yüzde yüzün üzerinde artış var. Kilis’te 2023’te 5, 2024’te ise 10’dan fazla proje destek aldı. Bu büyük bir başarı” şeklinde konuştu.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişimi, toplumsal farklılıkların artışı ve kamusal politikaların şekillenmesinde önemli bir yerleri olduğunu ifade etti. Rehberliğin sadece yol göstermek değil, birlikte yürümek ve çözüm üretmek anlamına geldiğini belirten Vali Şahin, “Sivil toplum kuruluşları toplumun sesi, vicdanı ve değişimin öncüsüdür” dedi. Ayrıca, gönüllülük esasıyla çalışan STK’ların insan haklarından çevreye, eğitimden sosyal adalete kadar birçok alanda önemli projelere imza attığını vurguladı. Şahin, bu çalıştayın STK’ların kapasitelerini artırmayı, iş birliğini güçlendirmeyi ve topluma daha iyi rehberlik etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.