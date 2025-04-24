Kilis’te STK Rehberlik Çalıştayı Yapıldı

KİLİS’TE SİVİL TOPLUM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kilis’te, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle bir Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı gerçekleştirildi. 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Salonunda düzenlenen etkinlikte, derneklerin kurumsal kapasitelerini geliştirilmesi ve güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GELİŞİMİNE VURGU

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, sivil toplum kuruluşlarının tarihinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi. Türköz, “Dernekler Masası 2004’te Dernekler Dairesi Başkanlığına dönüştü. 2018 yılında da Dernek Dairesi Başkanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştü. Bu dönüşümdeki amaç ise çağa daha uygun bir yönetim anlayışıyla STK’ler ile hep birlikte yol yürümekti.” şeklinde konuştu. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarına rehberlik hizmeti sunduklarını belirten Türköz, “Sahada STK’lerin dertlerini dinliyoruz. Dernek merkezlerini ziyaret ediyoruz. Bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da bugün Kilis’teki STK yöneticileri ile bir araya gelmek istedik.” dedi.

Kilis’te son 5 yılda 15 derneğin projelerden yararlandığını ifade eden Türköz, “Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bu başarının katlanarak devam etmesini istiyoruz. Kilis dernek sayısı sıralamasında 72. sırada, ancak proje sayısında ise tüm iller içerisinde 9’uncu sırada. Bu Kilis için güzel bir gelişme. Bu gelişmede katkı sunanlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİDEKİ ROLÜNE DİKKAT

Kilis Valisi Tahir Şahin de, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişiminde ve toplumsal farklılıkların arttırılmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Şahin, “Bu çalıştay sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitelerinin güçlendirilmesi, işbirliğinin arttırılması ve topluma daha iyi rehberlik edebilmenin önünü açmayı hedeflemektedir.” dedi. Programa, Kilis’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.