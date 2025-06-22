Kilis’te Televizyon Tamir Ediyor

TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİNE BAŞLANGIÇ

Kilis’te, televizyon tamirciliğiyle yolculuğuna 28 yıl önce başlayan Hikmet Keskinocak, hem tüplü hem de LED televizyonları onararak bu cihazlara yeniden hayati bir fonksiyon kazandırıyor. Küçük yaşlarda çıraklık yaparak girdiği bu sektör, askerliğini tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmakla devam etti. İşini büyük bir sevgiyle yapan Keskinocak, arızalı televizyonları onararak onların ekranlarını tekrar canlandırıyor.

TÜPLÜ TELEVİZYONLARIN AZALIŞI

Hikmet Keskinocak, AA muhabirine verdiği demeçte, tüplü televizyon kullananların sayısının azaldığını ve bu cihazların yerini ince ekranlı LED televizyonların aldığını belirtti. Bazen bir televizyon ile haftalarca ilgilendiğini vurgulayan Keskinocak, “Eski tüplü televizyonlarda haftalarca uğraştığımız ve arızasını bulamadığımız oluyordu. Birkaç gün tamirini bırakıp sonradan yeniden başlıyor ve tamirini yapıyorduk. Tamirini yapamadığımız televizyon olmuyordu. Artık tüplü televizyonlar çok azaldı ve parça da üretilmediği için tamiri zorlaştı” diye konuştu.

TAMİRİN VERDİĞİ MUTLULUK

Televizyon tamir süreçlerinin ona büyük bir sevinç yaşattığını ifade eden Keskinocak, “Tamirini yaptıktan sonra dünyalar bizim olmuş gibi oluyor. Yeniden televizyonu icat etmiş gibi mutlu oluyoruz. Müşteri adına da seviniyoruz. Müşteriyi yeni bir televizyon alma külfetinden kurtarmış oluyoruz. O da bize ayrı bir zevk veriyor,” şeklinde sözlerini sürdürdü. Keskinocak, dikkat isteyen bir iş yaptığını aktararak, “Bazen merceklerle parçaları inceliyoruz. Bu anlamda çok hassas bir iş tamircilik. Ama yapınca çok zevk alıyorum” dedi.

Bu meslek sayesinde çocuklarını büyütüp okuttuğunu belirten Keskinocak, “Mesleğim sayesinde 3 çocuğumu okuttum. Kızım üniversitede okuyor. Oğlum lise son sınıfta, bir kızım da liseye gidecek. Bu meslekle onları okuttum, şükür,” ifadelerini kullandı.