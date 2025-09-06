Kilis’te Tofaş Aracı Kaza Yaptı

YARALI SAYISI VE KAZA DETAYLARI

Kilis’te yol kenarındaki bir taşa çarpan Tofaş aracın hurdaya döndüğü kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 79 ABM 784 plakalı Tofaş marka otomobil, Kilis Öncüpınar yolu 5. kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak yan devrildi. Kazada aracın durumu oldukça kötüleşti ve sürücü M.K. ile yanında bulunan yolcu A.H. yaralandı.

OLAY YERİNDEN GELEN YARDIM

Kaza sonrası ihbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Hurdaya dönen Tofaş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.