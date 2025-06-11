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Kilis’te Trafik Kazasında Dört Yaralı।

TRAFLİK KAZASI DETAYLARI

Kilis’in Atatürk Mahallesi’nde bir trafik kazası meydana geldi. Bir ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. M.M. yönetimindeki Volkswagen marka 06 CJJ 395 plakalı araç, henüz tespit edilmeyen bir sebeple kontrolü kaybederek devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca yönlendirildi. Kazada sürücü M.M. ile birlikte araçta bulunan F.M., A.M. ve E.M. de yaralandı.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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