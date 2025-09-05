KİLİS’te Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Kilis’te, şüpheli bir araç polisler tarafından durduruldu ve yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takiple izledikleri aracı kent girişinde yakaladı.

Plakası açıklanmayan araçta yapılan detaylı incelemede bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturuculara el koyan ekipler, araç sürücüsü A.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.