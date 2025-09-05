Haberler

KİLİS’te Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Kilis’te, şüpheli bir araç polisler tarafından durduruldu ve yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takiple izledikleri aracı kent girişinde yakaladı.

Plakası açıklanmayan araçta yapılan detaylı incelemede bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturuculara el koyan ekipler, araç sürücüsü A.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

