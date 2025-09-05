Kilis’te Uyuşturucu Hap Yakalandı

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kilis’te polis ekipleri, bir aracı durdurarak gerçekleştirilen aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap buldu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı.

NARKOTİK EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde A.B. isimli şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde, tam olarak 215 bin 312 adet captagon hap elde edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi gereğince işlem yapıldı.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Kilis’teki uyuşturucu maddelere karşı yürütülen sıkı denetimlerin bir örneği olarak kaydedildi.