Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu, 2 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kilis’te düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

MOTOSİKLET DURDURULDU

Ekipler, bir motosikleti durdurdu ve bu operasyonda 209 bin 687 sentetik hap ele geçirdi. Yakalanan yabancı uyruklu M.İ.E.B. ve A.B.E.H, gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.