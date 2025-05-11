Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kilis’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi üzerinde yer alan araçları durdurdu. Bu operasyon sonucunda A.A. ve E.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan kapsamlı araç aramalarında, 231 bin 166 adet sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti ile ilgili soruşturma derinleştiriliyor.