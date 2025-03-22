Kilis’te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kilis’te gerçekleştirilen operasyonda, belirli bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E. ve M.A.D. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, şüphelilerin evlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalar neticesinde 50 adet captagon hap, yaklaşık 10 gram metamfetamin, bir komando bıçağı, bir hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan A.E. ve M.A.D. isimli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Olay kapsamında gözaltına alınan üçüncü şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakılarak, işlemleri tamamlandı.