KİLİS’te Uzman Çavuş Eşi Öldü

FELAKETLE SONUÇLANAN MANEVRA

Kilis’in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı’nın (23) geri manevra yaparken çarptığı eşi Afra Dağcı’nın (20) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde gerçekleşti. Diyarbakır’da görevli olan Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri manevra yaptığı sırada 6 ay önce evlendiği ve beş aylık hamile olan eşi Afra Dağcı’ya çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Afra Dağcı’nın olay anında yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Afra Dağcı’nın cenazesi, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Mehmet Dağcı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.