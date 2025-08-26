Kilis’te Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

AİLE HİZMETLERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonuyla düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası çerçevesinde Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “İl Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Bu programda yaşlılık ile ilgili sunumlar yapıldı ve video gösterimleri gerçekleştirildi. Çalıştayda, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli faaliyetler üzerinde duruldu. Ayrıca, yaşlıların sorunları, çözüm önerileri ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konuları gündeme geldi.

KİLİS’TE YAŞLILARIN DURUMU ELE ALINDI

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti. Çelik, “Veriye dayalı ve halk temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla tüm illerde ikinci yaşlılık şurası kapsamında yaşlılık çalıştayları gerçekleştiriliyor. Bugün Kilis’te düzenlediğimiz bu Çalıştay ile büyüklerimizin mevcut durumunun öğrenilmesi, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin oluşturulması, yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin artırılması hedeflenmektedir” diye konuştu. Ayrıca, Türkiye’deki sağlık ve teknoloji gelişmelerinin ortalama yaşam süresini uzattığını ve yaşlı nüfusun artış göstermekte olduğunu vurguladı. Çelik, “Ülkemiz yüzde 10,6 yaşlı nüfus oranıyla artık ‘çok yaşlı toplum’ sınıfına dahil olmuştur. İlimizde bu oran yüzde 8,1’dir. Bu durum, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir” dedi.

GENÇLERE DE NASEHATTE BULUNULDU

Çalıştayda söz alan 85 yaşındaki Hasan Bitigen, geçmiş yılların anılarının gözlerinin önünden geçtiğini belirtti. Bitigen, “Bugünlere şükrediyoruz. Ayaktayız, sağlıklıyız. Valimizin bizler için hazırlattığı huzur konağı çok güzel bir mekan. Burada birlikte hatıralarımızı paylaşıyoruz” şeklinde konuştu. Genç nesle de nasihatte bulunan Bitigen, “Bugün biz yaşlıyız, yarın siz olacaksınız. Sağlığınızın kıymetini bilin, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayın” ifadesini kullandı.

AİLE BAĞLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “2025 Aile Yılı” kapsamında yürütülen çalışmaların Kilis’te yakından takip edildiğini belirten Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, “Aile, toplumun en önemli taşlarından birisidir. Toplumumuzda genç nüfus azalırken yaşlı nüfus giderek artmakta. Bu noktada aile bağlarının en güçlü olduğu illerden birinin Kilis olması bizleri mutlu ediyor. Bu toplumsal yapımızı korumak için hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi.