Kilis’te YURDA Kaçak Giren Terörist Yakalandı

İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YAKALAMA KARARI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde 2022 ve 2023 yıllarında Suriye’nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen S.E.A. hakkında yakalama kararı alındı.

YASA DIŞI GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

5 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep’in Karkamış ilçesinden kaçak yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri için Kilis’e götürülen S.E.A., 6 Mayıs’ta mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Zanlı, gerekli işlemlerin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.