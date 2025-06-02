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Kilis’teki Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlıklar Satılıyor

KURBANLIK HAYVAN PAZARINDA SATIŞLAR BAŞLADI

Kilis’te açılan canlı hayvan pazarında, kurbanlık hayvanlar satışa sunuluyor. Mücahitler Mahallesi’nde bulunan pazarda, küçükbaş hayvanlar 15-25 bin liradan bir alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar 100-350 bin lira aralığında satılıyor.

PİYASA DURUMU VE BEKLENTİLER

Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye hitap ettiğini aktarıyor. Pazarın şu an için biraz sakin olduğunu, ama gelecek günlerde canlanmasını beklediklerini belirtiyor. Payam, “Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz.” şeklinde konuşuyor.

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ VE PAZARLIK HAVAİ

Pazara gelen Mehmet Macit ise fiyatların makul olduğunu ve satıcıların da düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandığı da dikkat çekiyor.

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