Kilis Valisi Tahir Şahin, Anneler Günü’nü kutladı

ANNELERİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Şahin, annelerin sadece bir birey değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren kutsal bir görevi üstlendiklerini vurguladı. Annelerin sevgi, merhamet ve şefkatin simgesi olduğunu, aileleri için hayatlarını adadıklarını ve fedakarlığın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.

ANNE OLMAK VE AİLE YAPISI

Şahin, “Annelik karşılıksız sevginin, sonsuz fedakarlığın ve sabrın en yücesidir. Bir çocuğun ilk öğretmeni ve bir ailenin temel direği olan anneler, aynı zamanda toplumsal değerlerimizin taşıyıcısıdır.” dedi. Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısının, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplum için anahtar olduğunu dile getirdi.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİ UNUTMAMAK

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihal eden tüm annelere Allah’tan rahmet dileyen Vali Şahin, ülkenin varlığı, birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri olan annelerin Anneler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladı.