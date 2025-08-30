Kilis Ve Kahramanmaraş’ta Resepsiyon Düzenlendi

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU

Kilis ve Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resepsiyon düzenlendi. Kilis’te, Valilik tarafından Canpolat Paşa Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Vali Tahir Şahin tebrikleri kabul etti. Şahin, burada gerçekleştirdiği konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir onur ve heyecanla kutlamanın sevincini yaşadığını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Allah’tan rahmet dileyen Şahin, “Aziz milletimizin ya istiklal ya ölüm parolasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazdığı bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü nişanesidir. 30 Ağustos, yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi inancın, azmin ve kararlılığın neleri başarabileceğinin tüm dünyaya gösterildiği gündür.” diye konuştu. Daha sonra davetlilerle sohbet eden Şahin, onların bayramlarını kutladı. Resepsiyona, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Kahramanmaraş’ta ise valilik tarafından kentteki bir otelde kutlama düzenlendi. Resepsiyona, Vali Mükerrem Ünlüer ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ev sahipliği yaptı. Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Zafer’in milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti. Ünlüer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünde anlamını bulan bu azim ve kararlılık, 103 yıl önce kazanılan Büyük Zafer ile tüm dünyaya ilan edildi. Milletimizin omuz omuza, yürek yüreğe verdiği destansı mücadelenin en şanlı sayfalarından biri olarak tarihimizde yerini almıştır.” şeklinde konuştu. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.