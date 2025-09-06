Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde açıklamalar yapıldı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ GÖREV

Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin en öncelikli görevlerden biri olduğunu vurguladı. Dinç, yaptığı açıklamada bağımlılıkla mücadele etmenin vatanın topraklarını ve insanlarını korumak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan korunması için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

EĞİTİM PROGRAMLARIYLA DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirlikleri çerçevesinde, “Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı”, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” ve “Yaşam Becerileri Programı” gibi projelerle her yıl 10 milyondan fazla öğrenci ve 2 milyondan fazla anne-babaya ulaşıldığını aktaran Dinç, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olmasın diye onlara ihtiyaç duydukları bilgiyi ve beceriyi kazandırıyor, alternatifler oluşturuyoruz. Okullarımızda münazara yarışmaları, üniversitelerde kamplar, festivaller ve akran eğitim programlarıyla bağımsızlık kültürünü yaygınlaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

EK CAMİA İLE MÜCADELEYE DÂHİL

Yeşilay şubelerinin her sokağa ve her mahallere ulaşmayı amaçladığını belirten Dinç, “Bu ay Türkiye genelinde 4 bine yakın eczane ziyaret edildi. Eczacılarımız da bu mücadeleye dahil edildi. Esnaftan emeklilere, öğretmenlerden muhtarlara, imamlardan toplumun her kesimine kadar herkesi mücadeleye ortak ediyoruz” ifadesini kullandı. Bağımlı bireyler için de çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin YEDAM’ın ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet sağladığını hatırlattı. Türkiye genelinde 105 merkez bulunduğuna dikkat çeken Dinç, “Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ve atölye öğretmenlerimiz bağımlı kardeşlerimizin kurtuluşu için çalışıyor. Ücretsiz olması ve gizlilik esaslı yürütülmesi çok önemli. Kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla bu merkezlerden faydalanabilir” dedi.

TÜTÜN VE KUMAR MÜCADELESİNE YENİ ADIMLAR

Tütün bağımlılığıyla mücadelede yaşanan geriye gidişe dikkat çeken Dinç, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yeni bir plan hazırladıklarını belirtti. Kumar bağımlılığı konusunda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu ifade eden Dinç, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşturulmuş bir kurul var. Bir yıl içinde kumarla mücadelede çok net ve etkili adımlar atılacak. Kilis Yeşilay’da da yeni yönetimimiz önemli çalışmalar yapacak, her sokakta ve her mahallede vatandaşlarımız bu adımları yakından görecek” şeklinde konuştu.