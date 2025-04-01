Kilit Kavşakta Trafik Yoğunluğu Artıyor

MEMLEKETLERİNE DÖNEN VATANDAŞLAR

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların büyükşehirlere dönüş yolculukları halen devam ediyor.

KİLİT KAVŞAKTA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bayram dönüşü için önemli bir geçiş noktası olan Kırıkkale’deki “kilit kavşak”ta akşam saatlerinde araç trafiği yaklaşık 30 kilometreyi buldu. Bayramın üçüncü gününde yola çıkan tatilciler, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğun bir trafiğe takıldı. Araçların zaman zaman tampon tampona ilerlediği gözlemlenirken, yoğunluğun artarak sürdüğü dikkat çekti. Dönüş güzergahlarında araç akışı yavaşlayınca bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandılar. Ayrıca, Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda ise araç trafiğinin akıcı olduğu bildirildi.