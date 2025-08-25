Kilo Vermek Zor Bir Başarıdır

ANLAYIŞ VE KALİTE ÜZERİNE

Kilo vermek, pek çok kişi için zorlu bir süreçtir. Bu süreç farklı şekillerde başarılı olunabilse de, hepsi kalori açığına dayanıyor. Bu, tükettiğimiz kalori miktarının, harcadığımızdan daha az olması gerektiği anlamına geliyor. Brezilya’nın São Paulo kentindeki Nove de Julho Hastanesi’nde spor hekimi olan Páblius Braga, “Buradaki fikir, vücudun enerji rezervlerini – çoğunlukla vücut yağını – yakıt kaynağı olarak kullanmasıdır” diyor. Hedef, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteler yardımıyla tükettiğimizden fazla kalori yakmak.

KALORİ KISITLAMASI

Kalori kısıtlamasının büyüklüğüne ve diyetin kalitesine bağlı olarak, sadece vücut yağını değil, spor yapma sırasında kas kütlesini de kaybetme riski doğuyor. Uzmanlar, çok az kas kütlesine sahip olmanın, fazladan yağ taşımanın zorluğu kadar sağlıksız olabileceğini vurguluyor. Kas kütlesinin azalması, metabolizmanın yavaşlamasına, vücudun yağ yakma verimliliğinin düşmesine ve sarkmanın artmasına yol açabiliyor. Ayrıca, kas kaybı fiziksel dayanıklılığı ve uzun vadeli sağlığı zayıflatıyor, bu da kilo kaybını zorlaştırırken “yo-yo diyet” riskini artırıyor. São Paulo Üniversitesi’nden metabolizma uzmanı Elaine Dias, “Bu nedenle kaliteli kilo kaybı sadece kilonun azalması ile ilgili değil, vücudun işlevsel ve değerli olan kısmını korumakla alakalıdır: Kas” diyor. Kalori açığı yaşayan insanların vücudu, bunu enerji eksikliği olarak algılayabiliyor ve enerji tasarrufu moduna geçebiliyor: “Kas, dinlenme halindeyken en çok enerji yakan doku olduğundan, vücut kalori kıtlığı zamanlarında onu bir ‘lüks’ olarak görmeye başlar” diye açıklıyor.

KAS KORUMA STRATEJİLERİ

Kilo verirken kasların korunması için bazı stratejiler öne çıkıyor. Uzmanlar, yeterli su tüketiminin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Elaine Dias, “Kasın yaklaşık %70’i sudur, bu nedenle bol su içmek, kasların düzgün çalışması için çok önemlidir” diyor ve günlük olarak vücut ağırlığının kilogramı başına 30 ila 40 ml su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yeterli protein alımı da son derece önemli. Uluslararası Sporcu Beslenmesi Derneği, yetişkinlerin fiziksel aktivite ve kas gelişimini desteklemek için günlük vücut ağırlığının kilogramı başına 1,4 ila 2,0 gram protein tüketmesi gerektiğini bildiriyor. Örneğin 70 kg. ağırlığındaki bir kişi, 98 ila 140 gram arasında protein almalıyken, kalori açığının da orta düzeyde olması gerekiyor. Dias, “Günde 500 kaloriye kadar bir eksiklik genelde idealdir” diyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ROLÜ

Fiziksel aktivite, kilo vermede ve kas kütlesini korumada merkezi bir rol oynuyor. Eğer amaç yağ kaybederken kas yapmaksa, egzersiz türü de önem kazanıyor. Dias, “Halter gibi kuvvet antrenmanları, kas kütlesini korumaya ve hatta artırmaya yardımcı oluyor” diyor. Ancak menopoz sonrası kadınlar gibi bazı durumlarda, kasları korumak ve yağ kazanımını engellemek daha zor hale geliyor. Dias, “Dikkatlice uyarlanmış bir yaklaşımla her ikisini de başarmak mümkündür” ifadelerini kullanıyor. Kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan şeylerden biri de, duygusal esenlik. Braga, “Kilo verme yolculuğunun ek stres yaratmaması önemlidir. Eğer kişi kendini aşırı eleştirirse veya takıntılı hale gelirse, sağlığına daha fazla zarar verebilir” diye uyarıyor. Her birey için planların uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Braga, “Sonuçların yaşam kalitesini de artırması gerekiyor. Asıl hedef budur.”