Kilözü Tümülüsü 1. Derece Sit Alanı

KİLÖZÜ TÜMÜLÜSÜ ARKEOLOJİK İKONU OLARAK TESCİLDEN GEÇTİ

BOLU – Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan ve Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Mudurnu ilçesine bağlı Kilözü köyü sınırları içindeki bu tarihi tümülüs, korunma amacıyla Bolu Müze Müdürlüğü tarafından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunuldu.

Kurul uzmanları, bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında, tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesini uygun buldu. Kararda, bu alanın korunması için bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarım alanı açılamayacağı ve yapılacak her türlü fiziksel müdahale için ilgili kurumlardan izin alınması gerektiği vurgulandı.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri, alınan tescil kararının bölgedeki kültürel mirasın korunması açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti.