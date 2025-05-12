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Kim, Hayatını Kaybetti. Ayla Filmi Anlatıyor

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DEMANS HASTALIĞI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemlerde demans hastalığıyla mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini hayatının son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

CENAZE ZİYARETİ VE TAZİYELER

Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine başsağlığı diledi. Bu jest, Kim’in Türkiye ile bağlarının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.

AYLA FİLMİ VE ANISINA SAYGI

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasındaki olayları konu alıyor. Film, kimsesiz bir beş yaşındaki kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile “Ayla” adı verilen bu çocuk arasındaki duygusal bağı anlatıyor. Kim’in anısı, bu filmle birlikte yaşamaya devam edecek.

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