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Kim Hayatını Kaybetti, Türkiye’yi Sevdi

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DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı teşhisi konulan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini son nefesine kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti.

AİLELERİN HATIRALARINI YAŞATTI

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kız çocuğunun bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kızın hikayesini anlatıyor. Bu film, geçmişten günümüze uzanan bir bağ kurarak ailelerin hatıralarını yaşatmayı amaçlıyor.

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