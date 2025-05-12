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Kim, Hayatını Kaybettiği İçin Üzüntü Var

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DEMANS HASTALIĞI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı ile mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini, son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

TÜRKİYE’NİN SEUL BÜYÜKELÇİSİ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Vefat haberinin ardından, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini sundu. Kim’in hayatı, Türkiye ile olan bağlarını da gözler önüne seriyor.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN UYARLAMA “AYLA” FİLMİ

Gerçek bir hikayeden esinlenen “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında yalnız kalan beş yaşındaki bir kız çocuğu ile, onun bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hikayesini anlatıyor. Bu film, Kim’in yaşamına da ışık tutuyor.

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