Gündem

Kim’in Hayatı Sonlandı, “Ayla” Anlatıyor

kim-in-hayati-sonlandi-ayla-anlatiyor

DEMANS HASTALIĞINDAN VEFAT ETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı ile mücadele eden Kim, tekrar zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

CENAZE TAZİYELERİ KABUL EDİLDİ

Vefat haberinin ardından, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti. Kim’in hayatının son dönemindeki bu destek, ailesi için büyük bir anlam taşıdı.

AİLEYE SAHİP ÇIKAN FİLM HİKAYESİ

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun dramatik hikayesini anlatıyor. Bu film, Kim’in duygu dolu yaşam öyküsüne de bir nevi ayna tutuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Müsavat Dervişoğlu: PKK’nın Açıklaması İhanettir

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısını Lozan Parkı'nda yapacaklarını duyurdu ve PKK'nın silah bırakma kararını "ihanet" olarak nitelendirdi.
Gündem

Pkk’nın Fesih Kararı Açıklandı

PKK'nın feshi sonrası Ankara'dan çeşitli açıklamalar yapıldı. Dışişleri Bakanı, atılacak adımları izleyeceklerini belirtirken, AK Parti terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı. DEM Parti barış umudunu dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.