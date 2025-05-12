Kim’in Hayatı Sonlandı, “Ayla” Anlatıyor

DEMANS HASTALIĞINDAN VEFAT ETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı ile mücadele eden Kim, tekrar zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

CENAZE TAZİYELERİ KABUL EDİLDİ

Vefat haberinin ardından, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti. Kim’in hayatının son dönemindeki bu destek, ailesi için büyük bir anlam taşıdı.

AİLEYE SAHİP ÇIKAN FİLM HİKAYESİ

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun dramatik hikayesini anlatıyor. Bu film, Kim’in duygu dolu yaşam öyküsüne de bir nevi ayna tutuyor.