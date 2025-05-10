Kim Jong-un Asker Göndermeyi Meşru Buldu

KUZEY KORE LİDERİNİN AÇIKLAMALARI

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin Rusya’ya asker göndermesinin “meşru” bir adım olduğunu ifade etti. Bu adım, Moskova ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde egemen bir hak olarak değerlendiriliyor. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre, Kim, Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’nde düzenlenen “9 Mayıs Zafer Günü” kutlamalarında konuştu. Kim, geçen yıl Rusya ile yapılan karşılıklı savunma anlaşması doğrultusunda, Rusya’nın yanında savaşmaları için Kuzey Kore askerlerinin gönderilmesi talimatını verdiğini belirtti ve “Bu savaşa katılımımız meşrudur ve egemenlik haklarımız çerçevesindedir.” dedi.

Kim, Ukrayna’nın Rus topraklarını ihlal ettiğini savunarak, “Eğer ABD ve onun uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim.” şeklinde konuştu. Ukrayna’yı “nükleer bir gücün topraklarına saldıran kukla devlet” olarak tanımlayan Kim, Güney Kore’yi de “ABD’nin en sadık uşağı” olarak nitelendirerek, Seul’deki ABD birliklerinin “daha pervasız” hale geleceğini iddia etti.

MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Moskova-Pyongyang ilişkileri de dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024’te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü ve Kuzey Doğu Asya ile Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkı sağlayacağı belirtildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşmak üzere Rusya’ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve yaklaşık 4 bin askerin ise yaralandığını açıkladı.