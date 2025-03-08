Kim Jong-Un’dan Nükleer Denizaltı Üretim Emri

Kim Jong-Un, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Kuzey Kore lideri, “Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak” uyarısında bulundu. Pyongyang, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

TALEP EDİLEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kim, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kuzey Kore yönetimi, yapılan açıklamada, üretimi devam eden gemiler ve nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında bilgi alan Kim’in, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdiğini belirtti. Kim, Kuzey Kore’yi çevreleyen denizlerdeki zor güvenlik ortamına dikkat çekerek, “Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK VURGUSU

Kim, yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğinin altını çizerek, “Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız” dedi. Kuzey Kore lideri, deniz gücünü geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini belirtti ve “Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak” uyarısını yineledi.

NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTILAR

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını açıklamıştı. Ancak, uzmanlar “Hero Kim Kun Ok” adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını ve işlevselliğine şüpheyle yaklaştı. Kim, nükleer enerji ile çalışan daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti. O tarihten bu yana Pyongyang’ın nükleer denizaltı üretimine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore, geçen yılın Ocak ayında Kim’in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı üretim sürecini denetlediğini duyurmuştu, fakat bu süreçte herhangi bir fotoğraf ya da kanıt ortaya konulmamıştı. Son gelişmelerle birlikte Pyongyang yönetimi, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.