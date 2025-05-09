Kim Jong-un, Rus Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

KİM JONG-UN’UN RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİ

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, 2’nci Dünya Savaşı sonucunda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü’nün 80’inci yıl dönümü nedeniyle Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Son zamanlarda artış gösteren Kuzey Kore-Rusya iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Kim, “Pyongyang ve Moskova her zaman birlikte olacak” ifadelerini kullandı.

KUZey KORE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan iş birliği, gündemdeki tazeliğini korurken, Kim Jong-un, Rusya’ya önemli bir jest yapmış oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin açıklamalarına göre, Kim, 2’nci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü için Rus halkını tebrik etmek amacıyla Rusya Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kızı Kim Ju-ae ve Kore İşçi Partisi’nin önde gelen yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette kısa bir konuşma yaptı.

ZAFER GÜNÜ’NÜN ANLAMI

Zafer Günü’nün, Sovyet ordusunun ve halkının faşizmi mağlup edişini temsil ettiğini belirten Kim, bu günün insanlığın geleceği üzerinde eşsiz bir etki sağladığını vurguladı. “Partimizin, hükümetimizin ve halkımızın, Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geçmişe dayanan geleneklerini, yüce ideolojik temelini ve yenilmez ittifakını daha da güçlendirme konusundaki kararlılığı sarsılmazdır” dedi. Son dönemlerdeki Kuzey Kore-Rusya iş birliğinin iki ülke halklarının refahı ve mutluluğu ile bölgesel barış ve güvenliği teşvik etme konusundaki ortak iradeyi yansıttığını da ifade eden Kim, “Bunu, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin tarihi açısından kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriyorum” sözleriyle bu durumu tanımladı.