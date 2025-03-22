Kim Jong-Un, Sergey Şoygu’yu Pyongyang’da Ağırladı

KUZey KORE LİDERİ KİM JONG-UN RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti karşıladı. Yapılan görüşmede Kim, Rusya’ya olan desteklerinin devam edeceğini belirtirken, “Kuzey Kore, gelecekte de Rusya’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini destekleme konusunda kararlıdır” dedi. Görüşme, iki ülkenin siyasi ilişkilerini pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre, Kim, Rus heyet ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine gönderdiği mektubu Kim’e sundu. Görüşmenin içeriğinde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra, karşılıklı güvenlik çıkarlarının korunması ve uluslararası adaletin sağlanması konuları ele alındı. İki ülkenin de aynı duruşa sahip olduğu teyit edildi. Ayrıca, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın koşulsuz uygulanacağına dair kararlılık yenilendi.

ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ

Kim, Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmelerinin gerekliliğine değindi ve önemli bir görüş alışverişi yaptıklarını belirtti. Rus ordusu ve halkı tarafından devreye alınan “özel askeri operasyonun” vatanseverlik ve adalet arayışı olduğunu ifade etti. Kim, aynı zamanda Rusya halkına refah ve mutluluk dileklerinde bulundu ve Putin ile Rus hükümeti ve ordusuna iyi dileklerini iletti.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI

Şoygu’nun Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaret, Ukrayna’da ateşkese yönelik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından dikkat çekiyor. Kuzey Kore, Rusya’ya karşı savaşmak amacıyla askeri desteğe yönelmiş ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği artış göstermişti.